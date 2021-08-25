 

Имя "главного организатора" водной блокады назвали в Крыму

События Сегодня, 15:5881
Имя "главного организатора" водной блокады назвали в Крыму

Бывшего врио заместителя главы администрации президента Украины Андрея Сенченко в Крыму назвали главным организатором водной блокады полуострова.

Об этом заявил вице-спикер парламента аннексированного Крыма Ефим Фикс, передает "РИА Новости". 

По его словам, материалы, доказывающие его причастность к водной блокаде были направлены в Следственный комитет. Также он заявил, что Сенченко был "непосредственным исполнителем и самым главным действующим лицом".

Напомним, недавно в России обвинили украинцев в экоциде и открыли уголовное дело из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Там заявили, что перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Крым, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

В Кремле назвали
В Кремле назвали "неприемлемой" позицию Турции по Крыму
25-авг-2021, 15:03
В Крыму похвалили Зеленского за своевременную оплату коммуналки в квартире
В Крыму похвалили Зеленского за своевременную оплату коммуналки в квартире
23-авг-2021, 09:37
В России заявили, что проблема с водоснабжением Крыма решена на ближайшие два года вперед
В России заявили, что проблема с водоснабжением Крыма решена на ближайшие два года вперед
30-июл-2021, 14:32
Порошенко фантазером из-за планов по возвращению Крыма назвали в Совфеде России
Порошенко фантазером из-за планов по возвращению Крыма назвали в Совфеде России
20-июл-2021, 17:15
В Украине неделя начнется с дождей, гроз и незначительного похолодания по всей стране
В Украине неделя начнется с дождей, гроз и незначительного похолодания по всей стране
4-июл-2021, 23:31

Последние новости

15:58
События
Имя "главного организатора" водной блокады назвали в Крыму
15:46
События
Солисту Rammstein Линдеманну в России выписали предписание, а его продюсера собираются депортировать
15:33
События
Контракт с индийским поставщиком вакцины CoviShield расторгнет Украина
11:31
События
Убийцу Роберта Кеннеди освободят по условно-досрочному
11:26
События
Разведка США заявила что коронавирус не был разработан как биологическое оружие
11:18
События
Еще около 230 украинцев и членов их семей остаются в Афганистане
11:04
События
Из-за футбола в Киеве планируют закрыть три станции метро
11:02
События
Темпы вакцинации от коронавируса в Украине остаются на рекордном уровне
10:40
События
Военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане
10:38
События
34 ребенка, которые остались без родителей США эвакуировали из Афганистана
10:31
Политика
Перенесут ли встречу Зеленского и Байдена в Вашингтоне
10:18
События
Житель Волыни заразился ботулизмом и попал в больницу
10:16
События
Полиция с обыском нагрянула в Харьковский горсовет
10:14
События
Сроки завершения пандемии спрогнозировали в Минздраве
10:12
События
Во время взрывов у аэропорта Кабула число погибших выросло до "почти 200"
08:37
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 августа 2021
Вчера, 2021-08-27
22:24
События
О возможности нового теракта в Кабуле предупредили Байдена
21:25
События
Пакистанский водитель заехал посмотреть, что происходит в аэропорту Кабула, и попал в США
19:04
События
QLED или OLED? Чем отличаются два типа дисплеев телевизоров и какой из них лучше
19:02
События
Вопрос о досрочном освобождении террориста Брейвика рассмотрит норвежский суд

Новости ТОП-7

"Страна" полностью доступна для украинских пользователей2300
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 августа 20211498
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 августа 20211017
Как в Украине дали отмашку на массовое отключения за долги по коммуналке669
В ВОЗ предупредили, что у человечества есть три месяца на подготовку к новой волне пандемии коронавируса553
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 августа 2021514
Зеленский объяснил катастрофу с результатами ВНО377

Досуг

Тонер: в каких ситуациях пригодится?
Тонер: в каких ситуациях пригодится?
Когда украинец начинает выбирать принтер, первое что он узнает — это различие двух его видов: лазерные и струйные. Привычное для каждого из нас слово “чернила” — это про струйные принтеры.
Сегодня, 16:0054
Колокейшн, или Как создать неограниченные возможности для веб-ресурса
Колокейшн, или Как создать неограниченные возможности для веб-ресурса
Для каждого владельца сайта нужен профессиональный хостинг. Это комплекс мероприятий по размещению портала на серверах. Чтобы сайт работал, ему вместе с местом предоставляются аппаратные ресурсы. Эти услуги оказывают специализированные компании.
Сегодня, 12:2381
Чому виникає алергія в собак
Чому виникає алергія в собак
Алергія у собак може бути спричинена різними чинниками, з якими господар тварини має бути ознайомлений заздалегідь.
Сегодня, 11:3779
Что нужно знать о выборе окон?
Что нужно знать о выборе окон?
Окна в доме – это связь с внешним миром, через них в наше жилье попадает не только естественное освещение, но и приток свежего воздуха. Именно поэтому в обустройстве помещения они играют важнейшую роль, при этом могут значительно преобразить его в лучшую сторону.
Вчера, 20:54132
Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников
Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников
Это издание сложно не заметить на полках магазина: огромная книга для маленьких умников сразу бросается в глаза благодаря своему размеру и красочной обложке.
Вчера, 20:49138
Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
Обустройство пола в доме, в офисе либо в другом помещении – задание весьма важное и ответственное. В частности, это касается выбора подходящего напольного покрытия, который бы соответствовал всем нормам качества, имел хорошие эксплуатационные свойства.
Вчера, 16:42111

События

Имя "главного организатора" водной блокады назвали в Крыму
Имя "главного организатора" водной блокады назвали в Крыму
Бывшего врио заместителя главы администрации президента Украины Андрея Сенченко в Крыму назвали главным организатором водной блокады полуострова.  
Сегодня, 15:5887
Солисту Rammstein Линдеманну в России выписали предписание, а его продюсера собираются депортировать
Солисту Rammstein Линдеманну в России выписали предписание, а его продюсера собираются депортировать
Сотрудники полиции пришли в отель к солисту немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в РФ.
Сегодня, 15:4662
Контракт с индийским поставщиком вакцины CoviShield расторгнет Украина
Контракт с индийским поставщиком вакцины CoviShield расторгнет Украина
В Минздраве собираются расторгнуть контракт с индийской компанией Serum Institute, которая поставляет вакцины от коронавируса. 
Сегодня, 15:3377
Убийцу Роберта Кеннеди освободят по условно-досрочному
Убийцу Роберта Кеннеди освободят по условно-досрочному
Уроженца Палестины Серхан Серхана могут выпустить спустя 52 года пребывания в тюрьме.
Сегодня, 11:3192
Разведка США заявила что коронавирус не был разработан как биологическое оружие
Разведка США заявила что коронавирус не был разработан как биологическое оружие
Разведка обнародовала публичную часть отчета о происхождении COVID-19, из которого видно — мнения разделились. А Китай обвиняют в отказе от сотрудничества.
Сегодня, 11:2690
Еще около 230 украинцев и членов их семей остаются в Афганистане
Еще около 230 украинцев и членов их семей остаются в Афганистане
Эвакуация сейчас осложнилась тем, что "Талибан" запрещает этническим афганцам покидать страну.
Сегодня, 11:1886
7 Днів