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События Сегодня, 18:5265
На Банковой закончилась акция "Свободы"

В Киеве завершилась акция "Свободы", участники которой выдвигали свои требования к Владимиру Зеленскому накануне его визита в США.

Националисты не стали пытаться штурмовать кордон правоохранителей, которые загораживали подходы к Офису президента.

Об этом сообщает корреспондент "Страны". 

Перед тем, как "свободовцы" пришли на Банковую, правоохранители загородили входы на территорию Офиса президента. Участники акции прорываться туда не стали. Они провели митинг на Лютеранской перед кордоном полиции.

Выступающие повторяли требования акции накануне визита Зеленского в США: никакого особого статуса Донбасса, никаких выборов на Донбассе, отказ от Минских соглашений. Кроме того, называли ошибкой отказ Украины от создания ядерного оружия.

"Свобода" всегда выступала против сдачи ядерного оружия. Если бы у нас была ядерная кнопка никакой москаль не полез бы на украинскую землю", - заявили на митинге.

И потребовали, чтобы Зеленский на встрече с Байденом выдвинул требование, чтобы США "исполняли гарантии по Будапештскому меморандуму". 

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