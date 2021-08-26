Коронавирус обнаружили у диких оленей

Впервые за все время пандемии нового коронавируса в мире SARS-CoV-2 обнаружили у диких оленей.

Животные заразились в американском штате Огайо.

Об этом сообщает CTV News.

В Министерстве сельского хозяйства США в пятницу, 27 августа, рассказали о том, что коронавирус был выявлен у оленей. В штате Огайо у белохвостых диких оленей нашли SARS-CoV-2, который у людей вызывает заболевание COVID-19. При этом информации об оленях с симптомами заражения не поступало. Зато точно установлено, что у некоторых особей диких оленей уже имеются антитела к новому коронавирусу.

Таким образом, в перечень животных, которые показали положительный результат на коронавирус, добавился еще один вид. Как именно олени подхватили вирус, не известно. По одной из версий, это могло произойти после контакта с людьми или другими животными.