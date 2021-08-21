Наркоторговца благодаря аккаунту в TikTok разоблачили в Гондурасе

Супруга наркобарона хвасталась своим 3 млн подписчикам в соцсети необычными украшениями и особняком, чем и заинтересовались силовики.

Полиция Гондураса разоблачила крупного наркоторговца Оскара Сантоса по прозвищу "Эль-Тето" благодаря аккаунту в популярной соцсети TikTok. Об этом пишет издание Vice.

По данным журналистов, Оскар Сантос умело убегал от правосудия на протяжении четырех лет.

Жена наркоторговца Карен Рамос со своей сестрой смогла раскрутить аккаунт в TikTok до трех миллионов подписчиков, что сделало его одним из самых просматриваемых в Гондурасе. В 2020 году Оскар Сантос по прозвищу "Эль-Тето" засветился в соцсети на белой лошади, которая считается предметом роскоши среди торговцев наркотиками.

В других видеороликах супруги засветили роскошный особняк с экстравагантными люстрами и мраморными колоннами, чем и заинтересовали правоохранителей.

Спецоперация по задержанию "Эль-Тето" проводилась 23 августа: наркобарона задержали в его особняке в западном Гондурасе. Оскару Сантосу предъявлены обвинения в сговоре с целью перевозки наркотиков в США. Федеральные прокуроры Техаса запросили у властей Гондураса экстрадицию Оскара Сантоса на территорию США.

Супруге наркобарона Карен Рамос не предъявляли никаких обвинений. После задержания женщина удалила "подозрительный" контент из своего аккаунта в TikTok.