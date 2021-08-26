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События Вчера, 21:3750
В результате авиаудара США в Афганистане погибли два боевика ИГИЛ

Американцы продолжают выводить войска из Афганистана, однако пристально следят за событиями в аэропорту Кабула.

В результате авиаудара США в Афганистане погибли два высокопоставленных члена террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) и еще один получил ранение. Об этом генерал-майор Уильям Тейлор сообщил 28 августа во время брифинга Пентагона, передает Sky News.

По его словам, никто из гражданских не пострадал в результате атаки американских войск после взрыва террориста-смертника в аэропорту Кабула, откуда эвакуируется множество людей, включая украинцев. Генерал-майор добавил: "У нас и дальше будет возможность защищаться", хотя не стал раскрывать детали будущих операций.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что оба представителя "ИГИЛ" были убиты в ходе одной спецоперации в Нангархаре. Изначально появилась информация лишь об одном погибшем, но в ходе проверки американцам стало известно о втором человеке. Как заявил Кирби, убитые были "планировщиком и координатором" террористов, что стало достаточной причиной для удара. При этом атака была ответом на взрыв в аэропорту.

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Теги: news, новости, Украина, Афганистан, ИГИЛ, 7dniv, 7dnivinfo, США  
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