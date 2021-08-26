Эвакуацию своих военных из аэропорта Кабула начали США

Власти США начали эвакуацию из Кабула американских военнослужащих, задействованных в охране местного аэропорта Хамида Карзая, возле которого на днях взорвались смертники.

Об этом 28 августа на пресс-конференции заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Также Кирби сказал, что сам кабульский аэропорт пока еще контролируется американской армией.

Ожидается, что вывод всех войск США из Афганистана вообще и Кабула в частности должен окончиться к 31 августа.

Напомним, после захвата Афганистана талибами аэропорт Кабула стал единственными воротами, через которые можно покинуть страну. Там была организована эвакуация иностранцев, а также афганских граждан, помогавших США и другим иностранным контингентам. Многие афганцы хотят выбраться из родных мест из-за опасений мести со стороны боевиков "Талибана" за сотрудничество с иностранными мисиями.