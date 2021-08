Крупнейший в мире контейнеровоз Ever Ace, который шире застрявшего Ever Given прошел по Суэцкому каналу

По Суэцкому каналу 28 августа впервые прошел крупнейший в мире контейнеровоз под названием Ever Ace.

Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости" со ссылкой на администрацию водной артерии.

Длина гиганта составляет 400 метров, а в ширину он больше судна Ever Given, которое весной застряло в канале и на несколько дней перегородило движение по нему. У Ever Given ширина 59 метров, а у Ever Ace она равна 61,5 метрам. Максимальное водоизмещение контейнеровоза около 235 тысяч тонн.

Ever Ace вез на борту почти 24 тысячи контейнеров - а именно 23 992.

Грузовой корабль сошел с верфи в этом году и ходит под флагом Панамы.

Судно идет из Китая в Нидерланды и принадлежит той же компании Evergreen, что и злополучный Ever Given.

На борт великана поднялись два наиболее опытных лоцмана канала и вручили экипажу памятные подарки в честь первого прохода.