Десятки тысяч украинцев со старой версией Android могут остаться без связи уже через месяц

Начиная с 27 сентября владельцы старой версии Android 2.3.7 ("Имбирный пряник") и еще более ранних не смогут зайти в свой Google-аккаунт на устройстве.

Также они не смогут пользоваться сотовой связью украинских операторов "Киевстар", Vodafone и lifecell.

Об этом сообщает сайт Тoday.

Абоненты перечисленных операторов, которые пользуются старыми версиями Android (от 2.3.7 и старше) могут быть отключены от связи уже через месяц. Это связано с решением компании Google, которая намерена отключить пользователей из-за того, что старые версии обеспечения стали уязвимы для хакеров.

Таким образом, чтобы не лишиться мобильной связи и интернета, пользователям следует обновить программное обеспечение до 3.0 и новее.

Между тем речь идет о большом количестве украинцев: "Киевстаром" пользуется более ста тысяч человек с устаревшей версией Android, lifecell - 36 тысяч граждан, а Vodafone - примерно 130 тысяч.