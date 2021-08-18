Фестиваль, на котором должен был выступить солист Rammstein отменили в России

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, который сейчас находится в России, не будет выступать на фестивале в Твери.

Там изначально было запланирован концерт его сольного проекта Lindemann.

Об этом сообщил во "ВКонтакте" один из организаторов фестиваля и руководитель холдинга "Афанасий" Максим Ларин.

"Фестиваль в полном объеме, как мы старались организовать, у нас не получается по решению и физическому препятствию властей. Сегодня и вчера нам это показали. Репетиция группы Линдеманна не состоялась, потому что полиция блокировала все машины, а вертолетов у нас нет", - написал Ларин.

При этом кое-какие фестивальные мероприятия все же пройдут. На территории вокруг холдинга организаторы поставят шатры, где проведут детские мероприятия. Также выступят местные тверские музыканты.

Ларин объяснил отмену концерта западной звезды тем, что во время предвыборных кампаний (а сейчас в РФ готовятся к выборам в Госдуму) нельзя проводить корпоративы на юбилей. Именно свой 50-летний юбилей Ларин собирался отметить фестивалем: он родился 23 августа.