О захвате части аэропорта Кабула заявили Талибы

В субботу, 28 августа, террористы "Талибана" заявили о захвате нескольких входов и части кабульского аэропорта Хамида Карзая.

Однако Пентагон отрицает такую информацию и заявляет обратное - что работа аэропорта находится под контролем военных США.

Об этом сообщает DW.

Представитель "Талибана" Билал Карими в социальной сети написал, что талибы взяли под контроль часть аэропорта, откуда уже ушли американские солдаты.

Но представитель Минобороны США Джон Кирби опроверг это и сказал, что талибы не контролируют ни весь аэропорт, ни отдельные его части. Доступ в помещения и работа воздушной гавани, по его словам, находятся под контролем военных США.

В то же время пользователи Твиттера выкладывают видео, на которых люди в военной форме вблизи аэропорта стреляют в воздух.