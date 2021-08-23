После ЛГБТ-прайда в Одессе радикалы атаковали полицию, пострадали десятки правоохранителей

В субботу, 28 августа, в Одессе сразу после окончания ЛГБТ-прайда группа радикалов напала на полицейских и применила против них слезоточивый газ.

В результате пострадали 29 правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

На снимках с места событий в руках у людей, которые атаковали копов, мождно увидеть флаги ультраправой организации "Традиция и порядок", которые выступают против ценностей и представителей ЛГБТ.

Полицию атаковали менее чем через полчаса после того, как закончился марш равенства, одновременно с котором проходила и акция "Традиции и порядка". Группа радикалов напала на правоохранителей, у нападавших были баллончики со слезоточивым газом.

В результате пострадали 29 полицейских.

Полиция открыла производство по фактам хулиганства, массовых беспорядков и насилия в отношении работников правоохранительных органов. Для выяснения обстоятельств в отдел полиции доставили 51 человека.

"Такие действия провокаторов, очевидно, имели целью попытку расшатывания ситуации в Одессе и проверки на прочность представителей правоохранительных органов. Мы дадим принципиальную оценку действиям правонарушителей. Это будет уроком для них. Одесса всегда была и остается безопасной для ее жителей и гостей", - сказал глава полиции региона Николай Семинишин.