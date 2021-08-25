Шойгу заявил, что благодаря брошенной американцами технике талибы теперь вооружены лучше ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что движение "Талибан" благодаря брошенному американскими военными оружию сейчас вооружено лучше, чем армия Украины.

Об этом чиновник сказал в эфире Ютуб-канала "Соловьев Live".

По оценкам Шойгу, боевикам "Талибана" досталось более ста переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Тогда как ВСУ в свое время получили из США примерно несколько десятков таких комплексов.

На последовавший вопрос журналиста Владимира Соловьева, вооружены ли сегодня талибы лучше, чем армия Украины, более современным оружием, глава Минобороны ответил утвердительно.

"Если говорить на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить", - сказал Шойгу.

Шойгу добавил, что боевикам досталось и переносное высокоточное оружие, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и противотанковые управляемые ракеты (ПТУРы).