Почти все страны эвакуировали гражданских лиц из Афганистана и начали вывозить военных

Большинство стран уже завершили эвакуацию гражданских лиц из Афганистана, справившись за несколько дней до крайнего срока, который установили талибы - 31 августа.

Покидать Кабул уже начали и военнослужащие стран НАТО.

Об этом сообщает Associated Press.

По состоянию на вечер 28 августа попасть в аэропорт Кабула для афганцев практически невозможно, а талибы установили дополнительные КПП на входе в воздушную гавань.

Согласно данным Вашингтона, США эвакуировали 117 тысяч человек, большинство из которых были афганцами. На данный момент военные в аэропорту делают все возможное для обеспечения безопасности.

Великобритания же эвакуировала всех гражданских лиц и военных. Последний самолет с военнослужащими покинул Афганистан. При этом в Лондоне признали, что удалось забрать не всех людей, кого там намеревались вывезти из Афганистана.

Италия и Франция также закончили эвакуацию гражданских лиц. Париж все еще ведет переговоры с талибами через Катар о возможности продолжения эвакуации, но, как признал президент Эммануэль Макрон, переговоры "хрупкие и весьма условные".