Муждабаев покинул прямой эфир когда у него спросили, сколько татар живет в Крыму

Скандальный руководитель телеканала ATR Айдер Муждабаев, призывавший уничтожить Украинскую православную церковь и расстреливать всех неголосовавших за Порошенко, покинул прямой эфир после спора о Крыме.

Кадры опубликованы на YouTube.

Инцидент произошел во время спора с журналистом Леонидом Швецом. Муждабаев завел разговор о том, что Украине нужно думать про коренные народы на полуострове, в ответ на что, журналист поинтересовался, сколько там осталось крымских татар.

После этого Муждабаев решил покинуть прямой эфир, высказывая свое мнение оппоненту уже за кадром.

Отметим, что по состоянию на 2014 год крымские татары составляли всего 10% населения полуострова.

До этого мы писали, что СК России объявил Айдера Муждабаева в розыск, обвиняя руководителя АТР в призывах к терроризму. По информации силовиков, журналист разместил у себя на странице в соцсети два материала, в которых призывал к насилию и захвату граждан РФ, находящихся на территории Украины. Целью был обмен на осужденного за терроризм Олега Сенцова.