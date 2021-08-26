 

Муждабаев покинул прямой эфир когда у него спросили, сколько татар живет в Крыму (Видео)

События Сегодня, 11:0388
Муждабаев покинул прямой эфир когда у него спросили, сколько татар живет в Крыму

Скандальный руководитель телеканала ATR Айдер Муждабаев, призывавший уничтожить Украинскую православную церковь и расстреливать всех неголосовавших за Порошенко, покинул прямой эфир после спора о Крыме.

Кадры опубликованы на YouTube.

Инцидент произошел во время спора с журналистом Леонидом Швецом. Муждабаев завел разговор о том, что Украине нужно думать про коренные народы на полуострове, в ответ на что, журналист поинтересовался, сколько там осталось крымских татар.

После этого Муждабаев решил покинуть прямой эфир, высказывая свое мнение оппоненту уже за кадром.

Отметим, что по состоянию на 2014 год крымские татары составляли всего 10% населения полуострова.

До этого мы писали, что СК России объявил Айдера Муждабаева в розыск, обвиняя руководителя АТР в призывах к терроризму. По информации силовиков, журналист разместил у себя на странице в соцсети два материала, в которых призывал к насилию и захвату граждан РФ, находящихся на территории Украины. Целью был обмен на осужденного за терроризм Олега Сенцова.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Муждабаев, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

В эфире 1+1 сегодня Зеленский ответит на вопросы Зелинского
В эфире 1+1 сегодня Зеленский ответит на вопросы Зелинского
26-авг-2021, 18:32
"Слуга народа" Камельчук чуть не подрался с экс-министром Розенко в прямом эфире
17-июл-2021, 10:08
Как Путин пишет статью об Украине рассказали в Кремле
Как Путин пишет статью об Украине рассказали в Кремле
5-июл-2021, 15:55
Пять вопросов о принятом Радой законе по коренным народам
Пять вопросов о принятом Радой законе по коренным народам
2-июл-2021, 10:58
Слова Путина об одном народе прокомментировал Киев
Слова Путина об одном народе прокомментировал Киев
30-июн-2021, 16:54

Последние новости

11:03
События
Муждабаев покинул прямой эфир когда у него спросили, сколько татар живет в Крыму
10:58
События
Почти все страны эвакуировали гражданских лиц из Афганистана и начали вывозить военных
10:57
События
Шойгу заявил, что благодаря брошенной американцами технике талибы теперь вооружены лучше ВСУ
10:54
События
ДТП с четырьмя авто, в котором погибла маленькая девочка произошло подо Львовом
10:49
События
После ЛГБТ-прайда в Одессе радикалы атаковали полицию, пострадали десятки правоохранителей
10:40
События
О захвате части аэропорта Кабула заявили Талибы
10:37
События
Фестиваль, на котором должен был выступить солист Rammstein отменили в России
09:22
События
Десятки тысяч украинцев со старой версией Android могут остаться без связи уже через месяц
09:20
События
Крупнейший в мире контейнеровоз Ever Ace, который шире застрявшего Ever Given прошел по Суэцкому каналу
09:14
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 августа 2021
Вчера, 2021-08-28
23:00
События
Эвакуацию своих военных из аэропорта Кабула начали США
21:37
События
В результате авиаудара США в Афганистане погибли два боевика ИГИЛ
20:28
События
Наркоторговца благодаря аккаунту в TikTok разоблачили в Гондурасе
18:56
События
Коронавирус обнаружили у диких оленей
18:52
События
На Банковой закончилась акция "Свободы"
18:48
События
Под Черкассами бывшего и действующего копов будут судить за незаконную прослушку телефонов
15:58
События
Имя "главного организатора" водной блокады назвали в Крыму
15:46
События
Солисту Rammstein Линдеманну в России выписали предписание, а его продюсера собираются депортировать
15:33
События
Контракт с индийским поставщиком вакцины CoviShield расторгнет Украина
11:31
События
Убийцу Роберта Кеннеди освободят по условно-досрочному

Новости ТОП-7

"Страна" полностью доступна для украинских пользователей3076
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 августа 20211712
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 августа 20211363
Как в Украине дали отмашку на массовое отключения за долги по коммуналке807
Зеленский объяснил катастрофу с результатами ВНО683
После гибели четыре морских пехотинца США при взрыве в аэропорту Кабула Байден отменяет встречи628
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 августа 2021558

Досуг

Тонер: в каких ситуациях пригодится?
Тонер: в каких ситуациях пригодится?
Когда украинец начинает выбирать принтер, первое что он узнает — это различие двух его видов: лазерные и струйные. Привычное для каждого из нас слово “чернила” — это про струйные принтеры.
Вчера, 16:00150
Колокейшн, или Как создать неограниченные возможности для веб-ресурса
Колокейшн, или Как создать неограниченные возможности для веб-ресурса
Для каждого владельца сайта нужен профессиональный хостинг. Это комплекс мероприятий по размещению портала на серверах. Чтобы сайт работал, ему вместе с местом предоставляются аппаратные ресурсы. Эти услуги оказывают специализированные компании.
Вчера, 12:23144
Чому виникає алергія в собак
Чому виникає алергія в собак
Алергія у собак може бути спричинена різними чинниками, з якими господар тварини має бути ознайомлений заздалегідь.
Вчера, 11:37148
Что нужно знать о выборе окон?
Что нужно знать о выборе окон?
Окна в доме – это связь с внешним миром, через них в наше жилье попадает не только естественное освещение, но и приток свежего воздуха. Именно поэтому в обустройстве помещения они играют важнейшую роль, при этом могут значительно преобразить его в лучшую сторону.
27-авг-2021, 20:54166
Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников
Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников
Это издание сложно не заметить на полках магазина: огромная книга для маленьких умников сразу бросается в глаза благодаря своему размеру и красочной обложке.
27-авг-2021, 20:49192
Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
Обустройство пола в доме, в офисе либо в другом помещении – задание весьма важное и ответственное. В частности, это касается выбора подходящего напольного покрытия, который бы соответствовал всем нормам качества, имел хорошие эксплуатационные свойства.
27-авг-2021, 16:42138

События

Муждабаев покинул прямой эфир когда у него спросили, сколько татар живет в Крыму
Муждабаев покинул прямой эфир когда у него спросили, сколько татар живет в Крыму
Скандальный руководитель телеканала ATR Айдер Муждабаев, призывавший уничтожить Украинскую православную церковь и расстреливать всех неголосовавших за Порошенко, покинул прямой эфир после спора о Крыме.
Сегодня, 11:0391
Почти все страны эвакуировали гражданских лиц из Афганистана и начали вывозить военных
Почти все страны эвакуировали гражданских лиц из Афганистана и начали вывозить военных
Большинство стран уже завершили эвакуацию гражданских лиц из Афганистана, справившись за несколько дней до крайнего срока, который установили талибы - 31 августа.
Сегодня, 10:5868
Шойгу заявил, что благодаря брошенной американцами технике талибы теперь вооружены лучше ВСУ
Шойгу заявил, что благодаря брошенной американцами технике талибы теперь вооружены лучше ВСУ
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что движение "Талибан" благодаря брошенному американскими военными оружию сейчас вооружено лучше, чем армия Украины.
Сегодня, 10:5774
ДТП с четырьмя авто, в котором погибла маленькая девочка произошло подо Львовом
ДТП с четырьмя авто, в котором погибла маленькая девочка произошло подо Львовом
В субботу, 28 августа, в селе Подберезцы Львовской области произошло масштабное ДТП - столкнулись четыре автомобиля.
Сегодня, 10:5467
После ЛГБТ-прайда в Одессе радикалы атаковали полицию, пострадали десятки правоохранителей
После ЛГБТ-прайда в Одессе радикалы атаковали полицию, пострадали десятки правоохранителей
В субботу, 28 августа, в Одессе сразу после окончания ЛГБТ-прайда группа радикалов напала на полицейских и применила против них слезоточивый газ.
Сегодня, 10:4984
О захвате части аэропорта Кабула заявили Талибы
О захвате части аэропорта Кабула заявили Талибы
В субботу, 28 августа, террористы "Талибана" заявили о захвате нескольких входов и части кабульского аэропорта Хамида Карзая.
Сегодня, 10:4061
7 Днів