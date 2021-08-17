Хулиганы в Киеве забросали камнями троллейбус и напали на водителя

В Киеве, на Печерске, хулиганы разгромили троллейбус и напали на водителя.

Инцидент случился в ночь на воскресенье на улице Лаврской.

По информации источников "Страны" в патрульной полиции, двое подвыпивших молодчиков захотели прокатиться на троллейбусе N 38 (маршрут Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - станция метро "Выдубичи"), который стоял без пассажиров возле Лавры.

В салоне горел свет и был водитель, поэтому им показалось, что транспорт готов прокатить их по маршруту. Однако на момент происшествия троллейбус-гармошка должен был идти в парк и пассажиров не брал.

Молодчикам это не понравилось, они забросали камнями лобовое стекло транспортного средства, выломали входные двери и напали на водителя. К счастью, проезжавшие мимо горожане вызвали патрульную полицию, которая и задержала хулиганов.

Сейчас полиция начала расследование по ч.2 ст.296 УК Украины "Групповое хулиганство". Дебоширам грозит до 4 лет лишения свободы.