 

Сильнейший за 150 лет ураган "Ида" надвигается на США

События Сегодня, 17:0148
Сильнейший за 150 лет ураган "Ида" надвигается на США

На Соединенные Штаты продолжает надвигаться сильнейший за последние 150 лет ураган "Ида". Сила ветра уже достигает 200 км/ч, передает Telegram-канал "RT на русском".

"Он уже достиг четвёртой категории из пяти. Порывы ветра превышают 200 км/ч и вскоре дойдут до Луизианы. Ураган уже прошёл у берегов Кубы и набирает силу в Мексиканском заливе. Кубинские власти сейчас расчищают завалы, а в западных провинциях восстанавливают электроснабжение", - говорится в сообщении.

В то же время журналисты уточнили, что жители Луизианы покидают свои дома и уезжают из зоны возможного поражения. Из-за этого на трассах образовались многокилометровые пробки.

Ровно 16 лет на штат уже обрушился мощный ураган "Катрина". Тогда жертвами стали более 1,8 тыс. человек.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Ида, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Мексику накрыл ураган
Мексику накрыл ураган "Грейс"
22-авг-2021, 11:34
Мощный ливень накрыл Одессу
Мощный ливень накрыл Одессу
22-июл-2021, 10:35
Ураган обрушился на Киев
Ураган обрушился на Киев
19-июл-2021, 13:22
Мощный ураган в Польше срывал крыши с домов и ломал деревья, как спички
Мощный ураган в Польше срывал крыши с домов и ломал деревья, как спички
10-июл-2021, 16:02
Байден ввел режим ЧС во Флориде из-за надвигающегося тропического шторма
Байден ввел режим ЧС во Флориде из-за надвигающегося тропического шторма "Эльза"
5-июл-2021, 09:40

Последние новости

17:52
События
Украина вывезла из Афганистана более 650 человек и оказалась на 8 месте в Европе по числу эвакуированных
17:47
События
Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Кабула
17:01
События
Сильнейший за 150 лет ураган "Ида" надвигается на США
13:55
События
Последнюю фазу вывода войск из Афганистана начали США
13:53
События
Хулиганы в Киеве забросали камнями троллейбус и напали на водителя
13:51
Политика
Замглавреда "Страны" Крюкова выставила на продажу пророческую картину
11:03
События
Муждабаев покинул прямой эфир когда у него спросили, сколько татар живет в Крыму
10:58
События
Почти все страны эвакуировали гражданских лиц из Афганистана и начали вывозить военных
10:57
События
Шойгу заявил, что благодаря брошенной американцами технике талибы теперь вооружены лучше ВСУ
10:54
События
ДТП с четырьмя авто, в котором погибла маленькая девочка произошло подо Львовом
10:49
События
После ЛГБТ-прайда в Одессе радикалы атаковали полицию, пострадали десятки правоохранителей
10:40
События
О захвате части аэропорта Кабула заявили Талибы
10:37
События
Фестиваль, на котором должен был выступить солист Rammstein отменили в России
09:22
События
Десятки тысяч украинцев со старой версией Android могут остаться без связи уже через месяц
09:20
События
Крупнейший в мире контейнеровоз Ever Ace, который шире застрявшего Ever Given прошел по Суэцкому каналу
09:14
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 августа 2021
Вчера, 2021-08-28
23:00
События
Эвакуацию своих военных из аэропорта Кабула начали США
21:37
События
В результате авиаудара США в Афганистане погибли два боевика ИГИЛ
20:28
События
Наркоторговца благодаря аккаунту в TikTok разоблачили в Гондурасе
18:56
События
Коронавирус обнаружили у диких оленей

Новости ТОП-7

"Страна" полностью доступна для украинских пользователей3398
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 августа 20211759
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 августа 20211395
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 августа 2021949
Как в Украине дали отмашку на массовое отключения за долги по коммуналке842
Зеленский объяснил катастрофу с результатами ВНО745
После гибели четыре морских пехотинца США при взрыве в аэропорту Кабула Байден отменяет встречи699

Досуг

Тонер: в каких ситуациях пригодится?
Тонер: в каких ситуациях пригодится?
Когда украинец начинает выбирать принтер, первое что он узнает — это различие двух его видов: лазерные и струйные. Привычное для каждого из нас слово “чернила” — это про струйные принтеры.
Вчера, 16:00159
Колокейшн, или Как создать неограниченные возможности для веб-ресурса
Колокейшн, или Как создать неограниченные возможности для веб-ресурса
Для каждого владельца сайта нужен профессиональный хостинг. Это комплекс мероприятий по размещению портала на серверах. Чтобы сайт работал, ему вместе с местом предоставляются аппаратные ресурсы. Эти услуги оказывают специализированные компании.
Вчера, 12:23166
Чому виникає алергія в собак
Чому виникає алергія в собак
Алергія у собак може бути спричинена різними чинниками, з якими господар тварини має бути ознайомлений заздалегідь.
Вчера, 11:37163
Что нужно знать о выборе окон?
Что нужно знать о выборе окон?
Окна в доме – это связь с внешним миром, через них в наше жилье попадает не только естественное освещение, но и приток свежего воздуха. Именно поэтому в обустройстве помещения они играют важнейшую роль, при этом могут значительно преобразить его в лучшую сторону.
27-авг-2021, 20:54182
Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников
Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников
Это издание сложно не заметить на полках магазина: огромная книга для маленьких умников сразу бросается в глаза благодаря своему размеру и красочной обложке.
27-авг-2021, 20:49201
Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
Обустройство пола в доме, в офисе либо в другом помещении – задание весьма важное и ответственное. В частности, это касается выбора подходящего напольного покрытия, который бы соответствовал всем нормам качества, имел хорошие эксплуатационные свойства.
27-авг-2021, 16:42148

События

Украина вывезла из Афганистана более 650 человек и оказалась на 8 месте в Европе по числу эвакуированных
Украина вывезла из Афганистана более 650 человек и оказалась на 8 месте в Европе по числу эвакуированных
За время проведения операции по эвакуации из Афганистана в Украину прилетели 6 самолетов с более чем 650 людьми на борту.
Сегодня, 17:5232
Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Кабула
Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Кабула
В столице Афганистана второй раз эту неделю прогремел сильный взрыв. 
Сегодня, 17:4735
Сильнейший за 150 лет ураган "Ида" надвигается на США
Сильнейший за 150 лет ураган "Ида" надвигается на США
На Соединенные Штаты продолжает надвигаться сильнейший за последние 150 лет ураган "Ида".
Сегодня, 17:0150
Последнюю фазу вывода войск из Афганистана начали США
Последнюю фазу вывода войск из Афганистана начали США
Власти Соединенных Штатов начали последнюю фазу вывода американского военного контингента из территории Афганистана. Предполагается, что эвакуации ждут тысячи гражданских, передает The Guardian.
Сегодня, 13:5564
Хулиганы в Киеве забросали камнями троллейбус и напали на водителя
Хулиганы в Киеве забросали камнями троллейбус и напали на водителя
В Киеве, на Печерске, хулиганы разгромили троллейбус и напали на водителя.
Сегодня, 13:5371
Муждабаев покинул прямой эфир когда у него спросили, сколько татар живет в Крыму
Муждабаев покинул прямой эфир когда у него спросили, сколько татар живет в Крыму
Скандальный руководитель телеканала ATR Айдер Муждабаев, призывавший уничтожить Украинскую православную церковь и расстреливать всех неголосовавших за Порошенко, покинул прямой эфир после спора о Крыме.
Сегодня, 11:03199
7 Днів