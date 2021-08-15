В припаркованный полицейский автомобиль врезалась Tesla с автопилотом

В США уже расследуют 11 инцидентов, когда Tesla с автопилотом врезались в припаркованные автомобили, оснащенные проблесковыми огнями.

Рано утром в субботу, 28 августа, 27-летний водитель электромобиля Tesla Model 3 2019 года с автопилотом врезался в две припаркованные машины на обочине шоссе недалеко от центра Орландо во Флориде. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Сначала он въехал в припаркованный автомобиль дорожного патруля, который остановился, чтобы помочь другому водителю. При этом электромобиль едва не зацепил вышедшего из машины патрульного. Tesla продолжила движение до столкновения с другим припаркованным автомобилем.

Обошлось без жертв. Водители Model 3 и припаркованной машины получили легкие травмы.

Официальные лица пока выясняют причину аварии, и насколько автопилот повинен в ней. На этой модели установлен так называемый частичный автопилот, который помогает водителю при управлении, а не берет его полностью на себя.

Агентство отмечает, что эта авария произошла через две недели после того, как Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) начало расследование. Оно будет сосредоточено на 11 инцидентах, произошедших с 2018 года, когда автомобили Tesla с активированным автопилотом врезались в припаркованные автомобили скорой помощи и других служб, оснащенных проблесковыми огнями. В результате тех инцидентов 17 человек получили ранения и один погиб.

Расследование NHTSA будет охватывать автомобили Tesla, произведенные в период с 2014 по 2021 год, в том числе Tesla Model Y, Model X, Model S и Model 3, общее количество которых составляет 756 тысяч.

Помимо NHTSA, Tesla может привлечь внимание еще одного федерального агентства. Вскоре после того, как NHTSA объявило о своем расследовании, сенаторы-демократы Ричард Блюменталь и Эд Марки попросили председателя Федеральной торговой комиссии изучить "потенциально обманчивые и несправедливые" маркетинговые и рекламные методы кампании для продвижения ее систем автоматизации вождения.

В своем письме сенаторы отмечают, что в настоящее время на рынке нет транспортных средств, которые могли бы управляться без участия водителя, то есть полностью самостоятельно.

"Понимание этих ограничений имеет важное значение, поскольку, когда ожидания водителей превышают возможности их транспортных средств, могут произойти серьезные и смертельные аварии, и они действительно происходят", – написали сенаторы.