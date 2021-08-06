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События Сегодня, 20:5747
Почти 190 тысяч доз вакцины Pfizer Украина получила от США

В воскресенье, 29 августа, в Украину прибыла очередная партия COVID-вакцины Pfizer-BioNTech от правительства Соединенных Штатов Америки.

Партию вакцины в размере 188 370 доз помог доставить Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНИСЕФ.

"Эти дозы вместе с растворителем для разведения вакцины предоставляются Украине правительством США через инициативу COVAX в рамках глобальных мер по обеспечению справедливого и равного доступа к безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 для всех стран мира", - заявили в ЮНИСЕФ.

Новая партия вакцины Pfizer-BioNTech будет использована для прививки украинцев в центрах массовой вакцинации и иммунизации организованных коллективов.

"До конца 2021 года, как ожидается, Украина должна получить достаточное количество вакцин разных производителей, чтобы защитить до 20% населения от COVID в рамках инициативы", - добавили в организации.

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Теги: news, новости, Украина, Pfizer, 7dniv, 7dnivinfo  
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