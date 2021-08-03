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События Сегодня, 00:0551
Смертельное ДТП с участием двух легковушек произошло на Прикарпатье

На Прикарпатье произошла серьезная авария с летальным исходом при участии двух легковушек. Один из водителей автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с другим.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Национальной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, автомобиль "Рено Кенго" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "ГАЗ 2410". 

В результате аварии сразу погибла пассажирка "ГАЗ". При этом водитель автомобиля получил легкие телесные повреждения.

Кроме этого, впоследствии был госпитализирован водитель "Рено Кенго", двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних детей. Однако об их состоянии пока неизвестно.

"Двух водителей медики проверяют на состояние опьянения. На месте происшествия продолжают работать следователи, группа реагирования патрульной полиции, а также спасатели", - пишет пресс-служба.

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