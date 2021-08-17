Во время прощания с погибшими в Афганистане американскими военными Байден смотрел на часы

Пользователи социальных сетей заподозрили президента США Джо Байдена в неуважении к погибшим людям, так как он взглянул на часы во время церемонии прощания с американскими военнослужащими, которых убило при взрывах в захваченном "Талибаном" Афганистане.

Видео, на котором Байден украдкой взглядывает на наручные часы, распространилось в Ютубе и соцсетях.

В ролике можно заметить, как президент США опускает руку от груди, которую он, видимо, держал во время исполнения гимна, после чего приподнимает рукав, бросает взгляд на наручные часы и заводит руки за спину.

В комментариях к видео пользователи в основном негодуют "Этот человек никогда не заботился об американцах", "США заслужили такого президента", "Какое неуважение к людям, погибшим за США, он даже не может уделить им несколько минут внимания. Позор!", "Уровень заботы о народе не может быть ниже.

Талибайден явно президент ради денег и ничего больше", - пишут люди в Ютубе.

Байден и его супруга Джилл 29 августа посетили базу Военно-воздушных сил США в штате Делавэр, куда доставили останки погибших военнослужащих, сообщает ТАСС.

Помимо Байдена, на церемонии присутствовали глава Министерства обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, председатель Комитета начальников штабов Военных сил генерал Марк Милли и министр Армии Кристин Уормут.

Позже президент вместе с женой встретились с семьями погибших военных, однако встреча была закрытой для прессы.