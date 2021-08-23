Cпикер Разумков заявил что - "никто из нардепов не вносил в Раду требований о моей отставке"

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на фоне все более и более явного противостояния с Офисом президента Зеленского, что выливается практически в открытое несогласие с политикой Банковой, развеял слухи о своей скорой отставке.

Спикер заявил, что выполняет свою работу эффективно и поэтому по состоянию на сегодняшний день никто из народных депутатов не выступал с инициативой замены его кандидатуры.

Об этом Дмитрий Разумков рассказал в эфире телеканала "Интер" в воскресенье, 29 августа.

"Всегда все может измениться, но по состоянию на сегодняшний день никаких предложений от народных депутатов, чтобы сменить главу Верховной Рады, не поступало", - заявил спикер в программе "Подробности недели" .

Вместе с тем он добавил, что пока не видит такого развития событий лично для себя.

"Мне нравится моя работа, надеюсь я достаточно эффективно ее выполняю и буду делать это и в будущем, столько времени сколько отведено будет Верховной Радой Украины", - рассказал спикер.