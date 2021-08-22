 

Чартерный рейс для эвакуации из Кабула зоозащитника с 200 кошками и собаками выделила Британия

События Сегодня, 09:4941
Чартерный рейс для эвакуации из Кабула зоозащитника с 200 кошками и собаками выделила Британия

Пока в столице Афганистана дожидаются эвакуации сотни, если не тысячи людей, правительство Великобритании позволило отправить чартерный рейс для вывоза из Кабула двухсот собак и кошек.

Спасение домашних зверей инициировал глава благотворительного фонда по защите животных и бывший морской пехотинец Пен Фартинг.

Об этом написала в Твиттере пресс-служба министерства обороны Соединенного королевства.

В твите говорится, что по указанию министра обороны получено разрешение на отправку чартерного рейса, который спонсировало правительство Великобритании.

В ожидании вылета Фартинг и его домашним животным оказывают необходимую помощь в аэропорту Кабула вооруженные силы Великобритании.

По данным британской прессы, Фартинг уже не первый день пытается эвакуировать животных из афганской столицы, но все время терпел неудачу.

Между тем британский министр обороны Бен Уоллес признался, что сторонники Фартинга и миссии спасения животных отняли у его командиров слишком много времени, которое можно было бы потратить на спасение людей.

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Теги: news, новости, Украина, Кабула, Эвакуация, 7dniv, 7dnivinfo  
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