Нафтогаз повысил цену на газ на сентябрь

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды", установила тариф на газ для своих клиентов в сентябре 2021 года на уровне 12 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку).

Цена на 22 копейки выше, чем в августе (11,78 гривен за кубометр).

На сегодня газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 000 клиентов.

ГК "Нафтогаз Украины" как ПОН обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой области.

ПОН поставляет газ в тех регионах, где газопоставляющая компания не смогла выполнить обязательств. Срок - не более 60 дней.