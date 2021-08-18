Новые участки с радарами измерения скорости TruCam появились в шести областях Украины

В понедельник, 30 августа, на автомобильных дорогах Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областей заработали приборы фото- и видеофиксации нарушений скорости TruCAM.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Патрульной полиции
"Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 319 участках", - сообщили в Национальной полиции.
Отмечается, что приборы запустили на 10 новых участках в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях.
Где именно будут работать приборы TruCAM
Донецкая область
- г. Краматорск, ул Левобережная
Житомирская область
- 4-9 км автодороги P-18 Житомир - Попельня - Сквира - Володарка - Ставище
Запорожская область
- г. Запорожье, ул. Скворцова
- г. Бердянск, Мелитопольское шоссе
Ивано-Франковская область
- 51-55 км автодороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга
- 137-139 км автодороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга
- 113-116 км автодороги Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский
Кировоградская область
- г. Кропивницкий, ул. Вокзальная
- г. Кропивницкий, ул. Мурманская
Харьковская область
- 519-532 км автодороги М-03 Киев - Харьков - Должанский
В полиции добавили, что об использовании приборов измерения скорости водителей извещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений. Также в местах фиксации нарушений скоростного режима будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.