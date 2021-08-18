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События Сегодня, 14:3129
Новые участки с радарами измерения скорости TruCam появились в шести областях Украины

В понедельник, 30 августа, на автомобильных дорогах Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областей заработали приборы фото- и видеофиксации нарушений скорости TruCAM.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Патрульной полиции

"Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 319 участках", - сообщили в Национальной полиции.

Отмечается, что приборы запустили на 10 новых участках в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях.

Где именно будут работать приборы TruCAM

Донецкая область

  • г. Краматорск, ул Левобережная

Житомирская область

  • 4-9 км автодороги P-18 Житомир - Попельня - Сквира - Володарка - Ставище

Запорожская область

  • г. Запорожье, ул. Скворцова
  • г. Бердянск, Мелитопольское шоссе

Ивано-Франковская область

  • 51-55 км автодороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга
  • 137-139 км автодороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга
  • 113-116 км автодороги Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский

Кировоградская область

  • г. Кропивницкий, ул. Вокзальная
  • г. Кропивницкий, ул. Мурманская

Харьковская область

  • 519-532 км автодороги М-03 Киев - Харьков - Должанский

В полиции добавили, что об использовании приборов измерения скорости водителей извещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений. Также в местах фиксации нарушений скоростного режима будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

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