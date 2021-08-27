Грозы, град и шквалы накроют Украину

Сегодня погода в Украине может ухудшиться, до конца дня и ночью в ряде регионов ожидаются грозы, град и шквалы. Также местами прогнозируются сильные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. В северных, центральных и южных областях до конца суток 30 августа и ночью 31 августа грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Киевской, Черниговской и Черкасской областях ожидаются сильные дожди. Объявлен IV уровень опасности, желтый.