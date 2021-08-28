 

О подготовке теракта в Кабуле за сутки до него знали США

События Сегодня, 18:1732
О подготовке теракта в Кабуле за сутки до него знали США

Американские военные начали готовиться к возможному теракту в аэропорту Кабула еще за сутки до него. 

Об этом сообщает Politico.

Военные США должны были закрыть один из главных входов в аэропорт для предотвращения теракта, однако ворота были открыты дольше из-за эвакуации британцев. 

По словам генерала Марка Милии во время заседания Комитета начальников штабов ВС, у Пентагона были данные разведки по подготовке террористов ИГИЛ к "комплексной атаке". Солдаты должны были заблаговременно закрыть ворота Эбби, но они остались открытыми на долгий период из-за эвакуации сил Британии. 

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Теги: news, новости, Украина, Пентагон, Афганистан, теракт, 7dniv, 7dnivinfo  
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