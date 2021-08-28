О подготовке теракта в Кабуле за сутки до него знали США

Американские военные начали готовиться к возможному теракту в аэропорту Кабула еще за сутки до него.

Об этом сообщает Politico.

Военные США должны были закрыть один из главных входов в аэропорт для предотвращения теракта, однако ворота были открыты дольше из-за эвакуации британцев.

По словам генерала Марка Милии во время заседания Комитета начальников штабов ВС, у Пентагона были данные разведки по подготовке террористов ИГИЛ к "комплексной атаке". Солдаты должны были заблаговременно закрыть ворота Эбби, но они остались открытыми на долгий период из-за эвакуации сил Британии.