Ограничения на въезд для непривитых американцев и граждан еще пяти стран ввел Евросоюз

Евросоюз из-за нового всплеска заражений коронавирусом, как и анонсировали в пятницу СМИ, вернул ограничения на въезд для жителей шести стран.
Согласно решению, невакцинированным гражданам этих стран после пересечения границы придется уходить на карантин и сдавать тесты на коронавирус.
Об этом говорится на сайте руководящего органа ЕС Европейского совета.
В Евросоюзе существует список стран, гражданам которых нужно соблюдать определенные правила при въезде в сообщество. До последнего обновления списка в него входили 23 государства. Теперь же в перечень государств, подпадающих под ограничения, вошли США, Косово, Израиль, Черногория, Ливан и Северная Македония.
Европейский совет в июне рекомендовал странам сообщества снять ограничения на поездки для граждан 14 стран, включая США. Но поскольку в последние недели статистика заражений коронавирусом в Соединенных Штатах и некоторых других государствах резко возросла, их решили вернуть.
К слову, в том же сообщении Европейского совета сказано, что с 30 августа государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей следующих третьих стран:
- Албания;
- Армения;
- Австралия;
- Азербайджан;
- Босния и Герцеговина;
- Бруней-Даруссалам;
- Канада;
- Япония;
- Иордания;
- Новая Зеландия;
- Катар;
- Молдова;
- Саудовская Аравия;
- Сербия;
- Сингапур;
- Южная Корея;
- Украина;
- Китай, при условии подтверждения взаимности.