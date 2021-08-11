Ограничения на въезд для непривитых американцев и граждан еще пяти стран ввел Евросоюз

Евросоюз из-за нового всплеска заражений коронавирусом, как и анонсировали в пятницу СМИ, вернул ограничения на въезд для жителей шести стран.

Согласно решению, невакцинированным гражданам этих стран после пересечения границы придется уходить на карантин и сдавать тесты на коронавирус.

Об этом говорится на сайте руководящего органа ЕС Европейского совета.

В Евросоюзе существует список стран, гражданам которых нужно соблюдать определенные правила при въезде в сообщество. До последнего обновления списка в него входили 23 государства. Теперь же в перечень государств, подпадающих под ограничения, вошли США, Косово, Израиль, Черногория, Ливан и Северная Македония.

Европейский совет в июне рекомендовал странам сообщества снять ограничения на поездки для граждан 14 стран, включая США. Но поскольку в последние недели статистика заражений коронавирусом в Соединенных Штатах и некоторых других государствах резко возросла, их решили вернуть.

К слову, в том же сообщении Европейского совета сказано, что с 30 августа государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей следующих третьих стран: