Молодая украинка в клинике Неаполя покончила с собой вскоре после успешной операции на глазах

Молодая украинка покончила с собой в Неаполе, в городской больнице. За несколько дней до этого она перенесла успешную операцию на глазах.

Об этом сообщает издание il Mattino.

За 34-летней женщиной украинского происхождения, которой недавно удалили катаракту, следили итальянские медики, сотрудники больницы Пеллегрини. Палата женщины находилась на четвертом этаже клиники.

В один из дней украинка внезапно подошла к окну, открыла его и прыгнула вниз - прямо на улицу Джованни Нинни. От полученных травм женщина тут же скончалась.

Врачи говорят, что их пациентка ни на что не жаловалась, а лечение проходило успешно. Сейчас местная полиция ищет родственников украинки, чтобы установить возможные причины трагедии, а также выяснить, имела ли она еще какие-то проблемы со здоровьем, которые могли подтолкнуть ее к суициду.