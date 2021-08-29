Дуров обвинил Apple, Google, Visa и Mastercard в ограничении личных свобод

Российский бизнесмен, один из создателей "ВКонтакте" и "Телеграм" Павел Дуров опубликовал свои размышления о личных свободах.

По его мнению, с каждым годом их становится все меньше, а виноваты в этом компании-гиганты.

Текст Дурова появился в его англоязычном Телеграм-канале 30 августа.

По словам предпринимателя, люди полагают, что мир с каждым годом становится лучше. Но в плане личных свобод все наоборот: как показывает большинство исследований, человечество сейчас менее свободно, чем еще несколько лет назад.

"20 лет назад у нас был децентрализованный интернет и относительно неограниченная банковская система. Сегодня Apple и Google подвергают цензуре информацию и приложения на наших телефонах, в то время как Visa и Mastercard ограничивают количество товаров и услуг, за которые мы можем платить. Каждый год мы уступаем больше власти и контроля над своей жизнью горстке безответственных руководителей корпораций, которых мы не выбирали", - написал Дуров.

Он добавил, что большинство людей добровольно позволяют ставить рамки своей свободе, не расставаясь с устройствами слежения (телефонами) и разрешая корпорациям использовать личные данные для нацеливания на них контента, который отвлекает некачественными развлечениями. К тому же сейчас мы всюду окружены камерами наблюдения, которые в таких странах, как Китай, используют искусственный интеллект, чтобы никто не мог спрятаться.

Дуров сообщил, что в 2017 году Китай обогнал США как крупнейшую экономику в мире по покупательной способности, продемонстрировав миру, что индивидуальные свободы не требуются для экономического развития. Глядя на успех Китая, все больше стран становятся авторитарными, ограничивая основные права человека: свободу слова, передвижения и собраний.

Бизнесмен поставил вопрос, как исправить ситуацию. Ведь "наиболее активные и творческие умы нашего поколения слишком заняты игрой в быстро уменьшающейся песочнице под названием "свободное предпринимательство" или производством цифрового контента, чтобы держать всех остальных прикованными к своим устройствам". Остальные, по мнению Дурова, слишком отвлечены обилием дешевых цифровых развлечений, чтобы критически оценить тенденцию и принять меры.

"Наблюдая за этим, я думаю, что оставит после себя наше поколение. Войдем ли мы в историю как те, кто позволил свободным обществам превратиться в мрачные кошмары? Или нас будут помнить как тех, кто защищал свободы, за которые предыдущие поколения так упорно боролись?" - такими словами завершил запись Дуров.