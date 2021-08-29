Bloomberg заявил что спутниковая связь в новом Iphone 13 будет нужна для оповещения о подозрительных людях

Спутниковая связь, которая появится в новом смартфоне от компании Apple - iPhone 13 позволит передавать информацию о подозрительных людях, совершать звонки в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях.

Об этом со ссылкой на источник пишет агентство Bloomberg.

По его данным, внедрить спутниковую связь в iPhone решили из-за чрезвычайных ситуаций. По информации источника, функция спутниковой связи позволит пользователям отправлять текстовые сообщения службам быстрого реагирования и сообщать о сбоях в тех регионах, где нет сотовой связи. Такие сообщения будут появляться на сером фоне - в отличие от синего, который высвечивается при отправлении сообщений по интернету или зеленого (свидетельствуют об отправке СМС).

В агентстве добавили, что компания разрабатывает как минимум две связанные с ними аварийные функции, которые будут полагаться на спутниковые сети, с целью выпустить их в будущих iPhone.

Кроме того, в iPhone могут добавить функцию оповещения о крупных происшествиях через такую связь. В частности, о крушении самолета или бедствии на судне. Система сможет запрашивать, требуется ли помощь спасателей.

При соединении с экстренными службами по сотовой связи iPhone отправит местоположение и данные медицинской карты, которые содержатся в телефоне, включая информацию о весе, росте и возрасте пользователя. Также уведомление может быть направлено и контактам, указанным в iPhone на случай экстренной ситуации (обычно в них добавляют родных, близких друзей - Ред.).

В агентстве добавили, что новые функции iPhonе могут работать в каждой стране, а подключение к спутнику иногда может занимать до минуты.