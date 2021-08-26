Грозит ли МАУ банкротство и национализация и что это значит для пассажиров

Над компанией МАУ, напомним, являющейся крупнейшим авиаперевозчиком в стране, сгущаются тучи. Украинцы, которые уже планируют отпуск и купили билеты, в панике - успеют ли они отдохнуть, "пока компанию не закроют".

Перспективы МАУ люди активно обсуждают в соцсетях, советуясь, что делать - попытаться сдать билеты и вернуть деньги прямо сейчас или выждать.

На недавнем СНБО было поручено Кабмину урегулировать долги МАУ перед аэропортом Борисполь и Украэрорухом.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул: как бы не повторилась ситуация с "Аэросвитом".

Напомним, что его в свое время обанкротили, передав большинство направлений и флот Международным авиалиниям Украины Игоря Коломойского.

Подобные аналогии настораживают, особенно в свете планов Зеленского о создании государственного авиаперевозчика, причем, уже в этом году.

"До конца года создать авиакомпанию с нуля просто невозможно, так как есть процедура сертификации и получения двух самолетов. Если ставить рекорды, то в теории за шесть месяцев можно пройти сертификацию. Но начинать нужно уже сегодня и уже нужно иметь серьезную команду. Это значит, что, вероятно, президент рассматривает участие государства в уже существующей авиакомпании", - написал в Фейсбуке партнер юридической компании "Анте" (специализируется на авиарынке) Андрей Гук.

По предположениям экспертов, в ОП статус нового национального авиаперевозчика примеряют именно к МАУ. Как рассказал нам источник на авиарынке, "обсуждалось несколько авиакомпаний, на данный момент самый реальный вариант - именно МАУ. И главный акционер там не сильно против. Что касается нового перевозчика, то концепция по нему уже готова, сейчас приглашенные европейские консультанты дорабатывают последние детали".

Хотя сама МАУ "банкротиться" вроде не собирается. Компания заявила прибыль по итогам первого полугодия этого года - 21,7 млн гривен.

Между тем, если МАУ действительно пустят по схеме ликвидации (а в вероятность такого исхода эксперты допускают) с авиаперевозками, по крайне мере, на первых порах, будут большие проблемы.

"Если упадет МАУ - рухнет вся европейская часть перевозок. Оперативно передать права и переподписать соглашения под другие авиакомпании не получится, а на чартерах особо не налетаешься", - говорит аналитик компании "Европатруль" (исследование транспортных рынков) Вячеслав Коновалов.

Разбирались, грозит ли МАУ банкротство, что за "новые перевозчик" появится в Украине и что это значит для рядовых пассажиров.

Схема "Аэросвита" и французские самолеты

По итогам недавнего СНБО секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил следующее:

"Мы имеем следующее протокольное решение. Кабинету министров в течение месяца нужно принять неотложные меры для гарантирования безопасного и бесперебойного функционирования авиационной отрасли путем утверждения плана действий по минимизации рисков, связанных с этим".

Данилов пояснил: у Укравиаруха и аэропорта "Борисполь" возникли долги из-за того, что им в свою очередь, задолжала МАУ. В итоге это может привести к тому, что МАУ прекратит свою работу.

"Кабмину отводится месяц для того, чтобы мы были уверены, чтобы ситуация с украинской авиакомпанией "Аэросвит" не повторилась снова", - сказал Данилов.

Напомним: "Аэросвит" обанкротился в 2013 году, и на тот момент он был крупнейшим авиаперевозчиком в стране. Причиной банкротства, якобы, стали долги. Но, как говорит Коновалов, "их дорисовали".

"Буквально из воздуха появилось 4 млрд долгов. А все самые вкусные активы перешли МАУ", - отмечает Коновалов. К слову, по этим долгам до сих пор идут суды.

Заявление Данилова активизировало слухи о "национализации МАУ", которые муссируются уже давно.

Еще в прошлом году Коломойский заявлял, что компания нуждается в государственной поддержке в 5 млрд гривен. А иначе - могут быть "плохие последствия". И, якобы, тогда олигарху поставили условие - национализация.

А в апреле этого года Зеленский заявил, что выступает за создание национального авиаперевозчика. В июне премьер-министр Денис Шмыгаль огласил первые подробности этого проекта - дескать, концепция уже готова.

Предполагается использовать самолеты госпредприятия "Антонов".

Уже есть соотвествующий законопроект, который предусматривает выделение тех самых 5 млрд гривен за счет "Укрнафты", "Нафтогаза" и госбюджета. Также замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что по теме создания украинского государственного авиаперевозчика были переговоры с крупными автоконцернами.

"Сама идея возникла давно. Ее активно продвигал бывший министр МВД Арсен Аваков, который "задружился" с французами в рамках закупки вертолетов. Тогда темой заинтересовался концерн Airbus. И начали искать претендентов. Изначально рассматривали МАУ, потом Skyup, но в итоге вернулись к МАУ. Над проектом уже работает группа французских консультантов", - рассказал наш источник на авиарынке.

В пресс-службе Офиса президента буквально недавно подтвердили, что Зеленский хочет привлечь французскую консалтинговую компанию Aerogestion, а на создание проекта правительство Франции инициировало выделение гранта. При этом, как заявил директор Aerogestion Марк Роше, возможности создать авиакомпанию есть, хотя украинский авиарынок и фрагментирован, а также по нему сильно ударила пандемия.

Сама французская компания-консультант работает на авиарынке с 1997 года - оказывает услуги по созданию и реорганизации авиаперевозчиков. Она сотрудничала с рядом аэропортов, а также авиакомпаниями Air Caraibes, Air Austral, Openskies и другими. Но на рынке консалтинговых услуг по авиации не считается лидером.

"Французский интерес объяснить просто - это продажа самолетов Airbus, на которые в итоге хотят "подсадить" нового перевозчика. Плюс - обучение персонала. Разговоры о флоте из АНов - это не более чем пиар. Но бюджет перехода авиакомпании на новый парк - это сотри миллионов долларов без учета покупки самой техники. Нужно переучить персонал, перестроить всю работу. Поэтому 5 млрд гривен дело не ограничится - это только начало. Нужны будут более серьезные вливания, а это - серьезные потоки, на которые можно хорошо "сесть", — говорит наш источник.

Сбитый летчик?

Но как национализацию МАУ, если она будет, организуют технически? Ведь, на первый взгляд, компания далека от банкротства. По итогам первого полугодия 2021 года она отчиталась о прибыли в 21,7 млн гривен. Хотя прошлый год закончила с убытком в 4,5 млрд.

В МАУ нам рассказали, что финансовое состояние компании стабильное.

"Авиакомпания МАУ работает на рынке Украины более 20 лет. За этот период у авиации Украины накопился перечень вопросов, которые не решались годами. Это клубок финансовых и юридических проблем, в основе которых, по моему глубокому убеждению, лежат политические, личные, но не экономические взаимоотношения между государством и МАУ.

Я пришёл в МАУ в конце 2019 года. Первым моим экономическим решением было закрытие всех экономически нерентабельных маршрутов. Да, под нож пошли Пекин, Астана, Минск, Бангкок. Да, были пассажиры, чьи рейсы были отменены и у нас в 6 раз увеличилось количество обращений пассажиров. Но это действие финансово оздоровило компанию уже в начале 2020 года. И если бы не ковид и Иран, мы были бы супер успешными уже в 2020 году. Говорить об этом я могу утвердительно, посколько уже в первом квартале 2020 года мы на 11 млн долларов опережали утверждённый бюджет. Более того, даже в кризисный 2020 год с точки зрения операционных показателей мы были более эффективными, чем многие годы до этого. За этот период мы вернули пассажирам 44 млн долларов, при том, что покупки билетов в какой-то период острой фазы пандемии были сведены к нулю. Уже в первом полугодии 2021 года EBIDTA зафиксирована на уровне 1,1 млрд грн. Это результат работы нашей команды и антикризисных мер, которые были нами приняты. Чистая прибыли в первом полугодии 2021 года составила 21,7 млн грн. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что наше финансовое состояние сейчас максимально стабильное и эффективное. Мы платим все текущие платежи, с аэропортом «Борисполь» перешли на предоплату. А все проблемы, которые были накоплены до 2019 года вынесены за скобки. Хотя я не имею морального и юридического права закрывать на них глаза. И к слову, не смотря на заявление СНБО, которое было интерпретировано несколько в иной манере, нежели суть проблемы и собственно протокольного решения СНБО о разработке плана мер по стабилизации деятельности авиационной отрасли, мы находимся впервые за многие годы в диалоге с властью. И профильный министр, и все чиновники, принимающиеся решения, видят в моих словах и действиях желание цивилизованным образом урегулировать, реструктуризировать, разработать план выплат. И это находит соответсвующий отклик", - сказал глава МАУ Евгений Дыхне.

Впрочем, не все так просто.

У МАУ действительно есть немалые долги, в том числе те, о которых говорили на СНБО. Аэропорту "Борисполь", по состоянию на апрель этого года, компания была должна порядка 500 млн гривен, а "Украэроруху" 1,3 млрд (на конец 2020 года).

Но компания, якобы, не платила не потому, что нет денег, а из принципа - так как не согласна с частью начислений. Так, МАУ через суд пыталась доказать, что тарифы "Украэроруха" на обслуживание являются "дискриминационными". Хотя сам регулятор заявлял, что из-за просрочек по платежам МАУ он не может наладить свою работу.

В 2020 году МАУ проиграла суд по «дискриминационным тарифам», как и суд по "Борисполю".

Тогда глава МАУ Евгений Дихне в одном из интервью говорил, что заплатить компания пока не может по объективным причинам (из-за пандемии и кризиса), но возвращать деньги будет, хотя потребуется реструктуризация долгов.

К слову, из собственных источников в компании нам удалось узнать, что план реструктуризации долгов - и с "Борисполем", и с "Украэрорухом" - уже готовится.

Но это - лишь вершина долгового айсберга. МАУ должна также по лизингу самолетов, в том числе, компаниям, которые контролируют ее акционеры, - говорит наш источник.

Долговые обязательства составляют порядка 20,6 млрд гривен. На конец прошлого года долгосрочные обязательства сократились на 28,3%, текущие - на 15,3%.

"Долгов там - на несколько миллиардов, но есть "тяжелые" долги - порядка полумиллиарда, которые уже в ближайшее время нужно закрывать. Тут могут быть сложности. Причем, СНБО своими заявлениями лишь усугубило ситуацию. Как работает мировой авиарынок - большинство авиакомпаний постоянно в долгах. Они берут самолеты в лизинг, и даже заправляются в кредит. Понятно, что кредиторы пристально следят за разного рода "сигналами". К примеру, если появляются сомнения в платежеспособности перевозчика, его самолеты могут даже блокировать в аэропортах. Поэтому пассаж Данилова о "судьбе "Аэросвита" заставил кредиторов занервничать. Поэтому может оказаться, что заявленная прибыль МАУ очень быстро трансформируется в неподъемные убытки", - говорит наш источник на авиарынке.

По его словам, "акционеры могут быть даже заинтересованы в национализации, так как к новому собственнику, то есть, государству, перейдут и все долговые обязательства, в том числе, и перед лизинговыми компаниями самих акционеров.

"Поэтому тот же Коломойский так или иначе получит свои пять миллиардов. Это по сути та же модель "Приватбанка" - государству придется вливать в компанию деньги, чтобы погасить прежние долги", - говорит наш источник.

О том, что владельцы МАУ "будут только счастливы" в случае национализации сам Зеленский заявлял еще в 2019 году.

"Честно говоря, мы можем спокойно национализировать большую авиакомпанию, и я знаю, что ее владельцы будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но пока мы им такое счастье не предоставим", — говорил Зеленский.

Впрочем, есть и другая версия. По мнению Коновалова, МАУ у Коломойского хотят просто "отжать".

К чему готовиться пассажирам

МАУ на сегодня является крупнейшим в Украине авиаперевозчиком. Компания контролирует не менее трети рынка, располагая флотом в 26 бортов и выполняя рейсы по десяткам направлений. В прошлом году пассажиропоток составил 1,8 млн человек, но до пандемии цифра была намного выше - порядка 8 млн.

Если МАУ все же национализируют, то, понятно, что никто останавливать работу авиакомпании не будет. Но, по словам Вячеслава Коновалова, могут возникнуть серьезные проблемы, по крайней мере, на первом этапе.

"Может упасть все европейской направление. Оперативно передать права и переподписать соглашения под другие авиакомпании не получится", - говорит он.

Также из-за снижения конкуренции могут подорожать авиабилеты.