Въезд авто с приднестровскими номерами запретила Украина

С первого дня осени Украина, как и планировалось ранее, запретит въезд автомобилям с Приднестровья, которые не имеют номерных знаков согласованного или нейтрального образца.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба на своем сайте во вторник, 31 августа.

По поручению Кабинета Министров Украины и ноты Министерства иностранных дел Украины с 1 сентября к участию в международном движении допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровья, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и в том числе нейтральные номера. Также будут допускать другие транспортные средства, зарегистрированные в соответствии с законодательством Молдовы.

О данных изменениях по линии погранично-представительского аппарата молдавской стороне сообщили.