Двое селян подо Львовом похитили мужчину и увезли его в багажнике авто, но через 10 км их догнала полиция

Подо Львовом в одном из сел Самборского района двое вооруженных мужчин похитили 38-летнего хозяина домовладения и в багажнике автомобиля увезли его в неизвестном направлении.

Как рассказала полиции супруга похищенного, незваные гости ворвались в дом около полуночи 30 августа. Они угрожали предметом, похожим на пистолет, вывели на улицу хозяина дома, закрыли ему лицо шапкой, посадили в багажное отделение автомобиля "Шкода" и уехали. Об этом сообщает Нацполиция.

Полицейские уже в течение часа установили местонахождение автомобиля, на котором скрылись похитители. Их задержали в городе Рудки. От места похищения им удалось отъехать на 10 километров. Злоумышленниками оказались 24-летний и 36-летний жители Самборского района. У них изъят предмет, похожий на пистолет, который направили на экспертизу.

Мотивы похищения мужчины не указаны.

Похищенный мужчина освобожден, угрозы его жизни и здоровью нет. По факту случившегося открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.