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Интеграцию государств обсудят на следующей неделе Путин и Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, которая состоится на следующей неделе, в четверг, 9 сентября, одобрят все дорожные карты интеграции.

Об этом заявил белорусский посол в России Владимир Семашко, сообщает TACC во вторник, 31 августа.

По его словам, на сегодняшний день из 28 карт 27 полностью согласованы, а одна требует обсуждения. Посол выразил надежду, что уже 9 сентября российский и белорусский президенты на встрече в Москве обсудят все дорожные карты и карты развития углубления интеграции.

По словам посла, подписание этих документов может состояться в Минске на следующий день после встречи президентов в Москве, в пятницу, 10 сентября, на заседании Совмина Союзного государства Беларуси и РФ.

Справка. Договор о создании Союзного государства между РФ и Беларусью вступил в силу в январе 2000-го. В конце декабря 2019 года предлагалось принять программу углубления интеграции, которую планируют закончить к 2022 году. Тогда создали рабочую группу, которая разрабатывала проекты 28 дорожных карт.

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Теги: news, новости, Украина, Путин, Лукашенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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