В Украине переход на е-больничные откладывается на месяц

В Украине полный переход с бумажных на электронные больничные, который должен был состоятся уже завтра, 1 сентября, перенесут примерно на месяц.

Это связано с тем, что некоторым больницам в регионах требуется больше времени для перехода.

Об этом пресс-секретарь Министерства здравоохранения Украины Юрий Борщ рассказал "Общественному".

По его словам, дать полного перехода на е-больничные в Украине перенесут примерно на 1 октября, потому что еще не все врачи выучили новую систему.

Однако уже две тысячи медицинских учреждений могут выдавать е-больничные, в остальных можно будет получить бумажный больничный лист.

"Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но ввиду того, что есть отдельные ведомственные больницы - те, что в глубинках, которым нужно немного больше времени - сейчас юстуеться приказ, который продолжит этот переходный период до октября ", - заявил Борщ.