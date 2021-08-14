В Киеве родителей не будут пускать в школу без COVID-сертификата или ПЦР-теста

В Киеве от родителей будут требовать коронавирусные сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты при входе в школу.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, родителям будет запрещено входить в учебные заведения без наличия сертификата, который доказывает прохождение полного курса вакцинации, или без отрицательного теста на ковид, сделанного не более чем за 72 часа до прихода.

Данный запрет действует во всех карантинных зонах.

Кроме того, в Минздраве утвердили ряд правил, которые нужно соблюдать ученикам и преподавателям с 1 сентября.

В постановлении ведомства говорится, что учителей и учеников будут пускать в учебное заведение только в масках. Родители учеников также смогут заходить при наличии масок.

Однако дети смогут снимать маски во время уроков. Надеть их снова придется при передвижении между помещениями в школе.

Исключения будут сделаны для детей 1-4 классов. Остальные школьники должны придерживаться соответствующих правил.

Также Минздрав рекомендует учителям носить защитные щитки во время урока. Щитки являются многоразовыми, поэтому в ведомстве настаивают на их обязательном дезинфицировании.