В Газпроме заявили что первую нитку "Северного потока - 2" готовят к пуску газа, а укладка второй завершается

Российская компания "Газпром" заканчивает пусконаладочные работы на первой нитке "Северного потока - 2", после чего по ней начнутся поставки голубого топлива. Что касается второй нитки, то завершается ее укладка.

Как передает ТАСС, об этом во время телефонной конференции рассказал топ-менеджер компании.

Менеджер напомнил журналистам, что в июне механически завершили укладку первой нитки, соединив трубы посредством захлестывания. Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации газопровода.

По его словам, после укладки второй нитки для ее ввода в эксплуатацию тоже проведут такие же мероприятия, как на первой нитке. Он заверил, что компания прикладывает максимум усилий для запуска "Северного потока - 2" в ближайшее время.

Другой сотрудник "Газпрома" добавил, что в компании не ожидают серьезного влияния запуска "Северного потока - 2" на общие объемы экспорта газа в 2021 году. В текущем году по "Северному потоку - 2" может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.