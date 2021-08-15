Дату выхода новой операционной системы Windows 11 назвал Microsoft

Новая операционная система Windows 11 выйдет 5 октября.

Она будет доступна в виде бесплатного обновления для соответствующих требованиям ПК с Windows 10 или на новом оборудовании, которое поставляется с предварительно загруженной Windows 11. Об этом со ссылкой на Microsoft пишет The Verge.

Также уточняется, что бесплатное обновление до Windows 11 также начнется 5 октября, но будет доступно поэтапно. В первую очередь будет предложено обновление для новых подходящих устройств, а затем доступ к Windows 11 получит большее количества имеющихся на рынке устройств.

"Следуя огромным урокам, извлеченным из Windows 10, мы хотим быть уверены, что предоставляем вам наилучшие возможности. Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам будет предложено бесплатное обновление Windows 11 к середине 2022 года", - сообщил Аарон Вудман , генеральный менеджер по маркетингу Windows в Microsoft.

На ПК с Windows 10 Центр обновления Windows сообщит, когда станет доступно обновление для Windows 11. Также можно проверить, подходит ли устройство для обновления до Windows 11 через Центр обновления Windows или специальное приложение Microsoft PC Health Check (в настоящее время в превью).