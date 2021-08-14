Банду, которая продавала поддельные паспорта вакцинации по почте поймала СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность злоумышленников, которые организовали бизнес по продаже поддельных сертификатов вакцинации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Как сообщается, преступники промышляли в Волынской, Львовской и Черновицкой областях. Как установило следствие, цена одного поддельного международного свидетельства о вакцинации достигала 1600 грн.

При этом мошенники пользовались реквизитами лицензированных врачей и медучреждений Украины.

Поддельные документы они присылали заказчикам по почте во все регионы. Правоохранители начало уголовное производство.