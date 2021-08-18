Педофила, который насиловал маленького мальчика и снимал это на видео разоблачила киберполиция Украины

В Украине выявили очередного педофила, который насиловал маленького мальчика и снимал все это на смартфон. Разоблачить извращенца смогли сотрудники Департамента киберполиции МВД при помощи Интерпола.

Об этом передает пресс-служба ведомства.

"В ходе следственно-розыскных действий работники Департамента киберполиции совместно со следователями Дарницкого управления полиции Киева и Департаментом международного полицейского сотрудничества установили личность фигуранта, жителя Полтавской области.

В доме злоумышленника правоохранители провели обыск. Изъяты мобильный телефон, планшет, жесткий диск и системный блок. К проведению обысков также были привлечены бойцы батальона тактико-оперативного реагирования патрульной полиции Полтавской области", - рассказали в полиции.

Во время предварительного осмотра изъятой техники было выявлено более 500 файлов детской порнографии, 127 из которых созданы непосредственно фигурантом с участием потерпевшего мальчика.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до 15 лет заключения", - добавили силовики.