О чем договорились военные министры США и Украины рассказал Зеленский

В ходе официального визита Владимира Зеленского в США Киев и Вашингтон подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Подписи под документом поставили министр обороны Украины Андрей Таран и глава Пентагона Ллойд Остин.

Украинский лидер написал об этом в своем официальном Twitter и назвал этот документ "новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере".

"Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, процессу получения членства в НАТО и совместное противодействие агрессии России", - написал Владимир Зеленский.

Главы военных ведомств двух стран подписали также межправительственное соглашение о новых проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки новых систем вооружений.

Как добавили в пресс-службе Министерства обороны Украины, подписанным соглашением предусматривается и продвижение продукции и услуг США и Украины на рынках третьих стран с учетом стандартов стран-членов НАТО.