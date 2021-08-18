О создании нового города-миллионника на Дальнем Востоке рассказали в России

Новый город-миллионник решили создать в России. Его хотят построить на Дальнем Востоке из городов Владивосток и Артем.

Об этом во вторник, 31 августа, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов рассказал в интервью РБК.

Министр заявил, что создать новый город-миллионник можно путем объединения городов Владивостока и Артема. Население Владивостока – 600 тысяч человек, в то время как в Артеме живет более 100 тысяч человек. А недостающих до миллиона граждан правительство планирует привлечь после постройки самого города.

В интервью министр заявил: "Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник". Сам министр объяснил название города тем, что слово "спутник" известно миру как величайшее достижение советских ученых, которые впервые запустили искусственный спутник в октябре 1957 года.

Также Чекунов добавил, что новый город должен стать в России третьим по привлекательности после Москвы и Санкт-Петербурга, ведь "для этого есть все возможности".