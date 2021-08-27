Зеленский заявил что Киев предложил США несколько моделей участия в Нормандском формате

Глава украинского государства Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочей поездкой в Вашингтоне, заявил, что Киев рассматривает сразу несколько вариантов привлечения США к Нормандскому формату по Донбассу.

Об этом сообщает "Укринформ".

Зеленский заговорил о Нормандском формате во время презентации программы трансформации Украины для аналитических центров США. По словам главы государства, Украина уже предложила Штатам присоединиться к нему сразу несколькими путями.

При этом, по мнению Зеленского, вопрос, связанный с Украиной, должен беспокоить весь регион - Беларусь, Молдову и балтийские страны.

Также глава украинского государства анонсировал, что во время предстоящей встречи с американским коллегой Джо Байденом он будет обсуждать эту тему, возможно, она даже станет первой в повестке дня.