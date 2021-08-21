План трансформации Украины презентовал Зеленский в США

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США, где он встретится с американским коллегой, презентовал план трансформации нашей страны на ближайшие пять-десять лет.

Он являет собой 80 амбициозных проектов, на которые понадобится 277 миллиардов долларов.

Об этом говорится на сайте Офиса президента в среду, 1 сентября.

Сообщается, что Зеленский презентовал документ под названием A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine (что в переводе на украинский звучит как "Больше справедливости и возможностей - построение процветающей и устойчивой Украины" - Ред.), которые определяет развития страны на ближайшие пять-десять лет в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона.

По словам Зеленского, план преобразования экономики Украины определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны.

Кроме того, пояснил президент, этот документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

Президент добавил, что в плане заложены более 80 амбициозных проектов на общую сумму 277 млрд долларов.

"Они предусматривают финансирование за счет госбюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сказал президент.

Президент выразил надежду, что американские партнеры присоединятся к реализации этого плана.