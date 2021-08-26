Почему в Украине резко выросли долги по зарплатам

В Украине растут задолженности по зарплатам. По данным Госстата, всего за месяц - с 1 июля по 1 августа, они увеличились на 10,3%, до рекордных 3,96 млрд гривен. Если сравнивать с началом года, то зарплатные долги выросли вообще почти на 52%. То есть более чем в 1,5 раза.

Данных за август пока нет, хотя Госстат должен был выдать новый отчет 28 августа.

Большую часть - свыше 3 млрд, или 75,8% от всей суммы, - задолжали работникам промпредприятий. Причем за месяц они нарастили долги на 11,7%, а если сравнивать с началом 2021 года - на 48,3%.

Стремительно нарастают долги также в финансовой сфере и страховании. Сумма просрочки сравнительно небольшая (2,3 млн), но динамика впечатляет - плюс 330% всего за месяц. В здравоохранении задолженности по зарплатам выросли почти на 30% - до 108,4 млн.

"Львиная часть задолженности сформировалась за счет Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой областей и Киева, где традиционно сохраняется высокий удельный вес просрочки по зарплатам в промышленности. Причем большая часть долгов сформировалась за счет госсектора, хотя и коммерческие предприятия срывают графики выплат - сказывается экономический шок, связанный с пандемией. Многие компании не то что зарплаты задерживают, вообще закрываются", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По словам нардепа, главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, шахтеры уже с осени планируют массовые акции протеста.

"Долги по зарплатам на госшахтах с сентября составят уже 1,7 млрд гривен. Люди получают по 12-25 тысяч, причем платят зарплаты всего 3-4 раза в год, исключительно после стачек. На решение проблем с зарплатами в бюджет просили заложить до 14 млрд гривен, но предусмотрели всего 5 млрд. Так что улучшения в ближайшее время ожидать не приходится", - говорит Волынец.

Глава Киевского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский рассказал нам, что во многих столичных больницах не получили денег даже за июль.

"В Киевском центре эндокринологии выплатили 78% от июльской зарплаты, в детской больнице №1 на Богатырской - 70%, есть проблемы с зарплатами по Больнице скорой помощи, стационарам. Даже Александровская больница, которая была на передовой во время эпидемии, сейчас задерживает зарплаты. И это при том, что приближается новая волна коронавируса", — отмечает Кубанский.

Разбирались, почему украинцам не платят зарплаты.

Долгов на 4 миллиарда

Если сравнивать зарплатную статистику, то ситуация сейчас намного хуже, чем в прошлом, коронавирусном, году.

Скажем, на 1 августа 2020 года долги по зарплате составляли порядка 2,9 млрд гривен, а сейчас - почти 4 млрд.

Больше всего должна промышленность - свыше 3 млрд. Причем если брать разбивку по сегментам, то около миллиарда - долги в добывающей промышленности и разработке карьеров. Тут речь идет главным образом о задолженностях перед шахтерами. Причем Госстат показал еще божескую цифру - на тот момент как раз пришли деньги из бюджета и часть выплат провели.

Но с 1 сентября, по словам Волынца, долг по зарплатам снова резко увеличивается - до 1,7 млрд.

1,9 млрд гривен - долги по зарплате в перерабатывающей промышленности. Правда, за последний месяц задолженность немного уменьшилась - почти на 2%, по сравнению с июлем. Но она все равно на 16,4% больше, чем на начало года.

Почти в 3,5 раза с начала года увеличились зарплатные долги в текстильной промышленности (до 7,8 млн), вдвое - в деревообработке и полиграфии (до 8,6 млн), на 70% - в нефтепереработке (до 3,3 млн), почти втрое - на предприятиях по производству компьютеров, электронной и оптической продукции, в 2,5 раза — в энергетике (до 84,5 млн).

Причем большинство долгов сформировалось с госсекторе, хотя коммерческие предприятия все чаще тоже платят с перебоями. "Росту задолженности, помимо постковидных сложностей в экономике, способствовало также увеличение минимальных зарплат", — говорит Забловский.

Если смотреть в региональном разрезе, то активнее всего наращивают долги в Луганской (плюс 47,1% за месяц, более чем до миллиарда гривен), Львовская (плюс 24,6%, до 310,9 млн), Черновицкая (плюс 44,7%, до 4,3 млн), Тернопольская (на 20%, до 57,2 млн) области, а также Киев. В столице долги по зарплатам за месяц выросли на 46,2, а с начала года - более чем на 230%, до 705,3 млн.

Почему не платят зарплаты

Причины - почему украинцам стали задерживать зарплаты - в каждой отрасли и даже на каждом предприятии разные.

Но в государственном секторе, а именно он формирует основную часть долга, на первом месте бюджетная "экономия"

По словам Волынца, основная причина задержек зарплат шахтерам — заниженные цены на уголь. У госшахт его выкупают по 800-1600 гривен за тонну, тогда как на мировом рынке ценник уже подскочил до 3,4-3,6 тысячи.

"У шахт вообще нет денег, ни на зарплаты, ни на хоздеятельность. Многие не могут заплатить за электричество, их отключают, шахты уходят в простой. Ситуация очень напряженная. Поэтому с осени планируются массовые акции протеста", - рассказывает Волынец.

Также продолжается отток кадров - армия шахтеров уменьшается примерно на тысячу человек в год - люди уезжают на заработки за границу. "Особенно сложная ситуация в шахтах на Западной Украине. До границы там недалеко, можно попросту уехать в Польшу и получать нормальные деньги, причем регулярно. А не работать у нас за копейки, которые к тому же платят с перебоями", - отметили в Независимом профсоюзе горняков.

Причем проблема с зарплатами на шахтах, мягко говоря, не нова. На поддержку углепрома в бюджет на 2021 год нужно было заложить порядка 13-14 млрд гривен, но дали всего пять. Поэтому улучшений не предвидится.

Что касается медиков, которым также начали задерживать зарплаты, то тут, по словам Сергея Кубанского, причина фактически та же - недостаток финансирования.

Кубанский рассказал, что в последние два месяца во многих столичных медучреждениях - большие проблемы с деньгами - не хватает даже на зарплаты.

"Первички это не коснулось, но вот многие специализированные медучреждения, стационары, в том числе детские, стали задерживать зарплаты. Есть проблемы в Киевском эндокринологическим центре, Больнице скорой помощи, детской городской больнице №1, дерматовенерологических, психиатрических клиниках, а также тех больницах, что были под ковидом, в том числе Александровской больнице. На сегодняшний день просрочка по зарплатам месяц, но возможно нарастание долгов. Причин несколько. Во-первых, это неоперативность оплат от НСЗУ. По закону людям нужно выплачивать деньги два раза с месяц - аванс и зарплату. Но Нацслужба платит уже после оказания услуг, то есть сначала клиника должна за свои деньги пролечить пациента, а потом ей заплатят, и то не факт. В июле- августе НСЗУ пересматривала договора с медучреждениями и вообще не платила.

Проблему усугубили отпуска. Людям должны насчитывать отпускные по среднегодовой зарплате. У медиков, которые работали с ковидными пациентами, были доплаты до 300% от оклада. Соответственно, зарплаты, и, следовательно, отпускные, получились выше обычных. Но в НСЗУ такие "дополнительные траты" не были предусмотрены.

Вторая причина - несоответствие тарифов реальной себестоимости услуг и "выборочность" оплат.

Скажем, по хирургической практике за один пролеченный случай идет тарификация 4,8 тысячи гривен, это намного меньше, чем реальная себестоимость.

К тому же НСЗУ многие услуги попросту не оплачивает. Скажем, из оказанных киевскими медучреждениями 6,2 тысячи услуг оплачено всего 3,8 тысячи. Остальные, якобы, не соотвествуют ни одному пакету услуг. Даже по вакцинациям идет неполная оплата. Из 900 вакцинаций одной из клиник в учет пошло только 450. Хотя непонятно, что там не так и почему не заплатили. Если ничего не поменяется, проблемы будут только усугубляться, а долги - расти. В итоге уже пошла новая волна увольнений. Медики, в частности, уходят из стационаров, в том числе тех, что работали по ковиду. И это накануне новой волны эпидемии. То есть если пойдет ухудшение коронавирусной статистики, может оказаться, что и лечить будет некому", — говорит Кубанский.

Ситуация в Киеве не уникальна. Медикам не платят также по регионам. К примеру, не так давно во Львове медики объявили голодовку, требуя заплатить им долги по зарплатам. Славянские медики выходили по этому же поводу на акцию протеста. Там долги НСЗУ перед медучреждениями составляют почти 8 млн гривен.

И это при том что зарплаты у медиков, вопреки обещаниям властей их повысить, мизерные - многие получают минималку. "Работает много молодых врачей, им даже ребенка к 1 сентября не за что в школу собрать", - говорит Кубанский.

Впрочем, как говорит представитель независимого профсоюза "Укрзализныци" Александр Скиба, у них пошел отток персонала даже без задержек по зарплатам.

"Зарплаты платят вовремя, и даже в сентябре обещают увеличить оклады на 10%. Но деньги смешные - до 10-15 тысяч, семью в столице на такую сумму не прокормишь. В отраслевом соглашении прописано увеличение зарплат на 25% ежегодно. Нам в прошлом году вообще не пересматривали оклады, под конец этого обещают увеличить их на 10%. На такие деньги люди работать не хотят. У нас массово уходят локомотивные бригады, слесари, вагонники и др. К примеру, есть смены, где должно работать по 12 человек, а выходят только один мастер и один слесарь. На этом фоне закупка иностранной техники, которой хвастается руководство, выглядит как насмешка. Непонятно, кто ее будет обслуживать", — говорит Скиба.

Но с осени ситуация еще больше ухудшиться. Ведь с нового отопительного сезона придется больше платить по коммуналке. Даже при условии стабильной выплаты зарплат платежки потянут далеко не все, а если деньги еще и будут платить с задержками, людей вообще загонят в угол. Тем более что недавно отменили ограничения на отключения коммунальных услуг за долги, а также разрешили взыскивать пеню и штрафы.