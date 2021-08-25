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События Сегодня, 18:06335
Помощник нардепа от "Слуги народа" предлагал копам "отсосать х@й"

В распоряжении "Страны" появилось видео, на котором подвыпивший мужчина в центре Киева, неподалеку от Кабмина, в подробностях рассказывает полицейским о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, и даже выражает желание оказать одному из полицейских сексуальные услуги.

Затем он заявляет, что является  замминистра экономического развития, а также советником первой леди.

Видеозапись публикует телеграм-канал "Политика Страны".

Человек на видео (им оказался общественный активист Ростислав Дзундза), явно сильно выпивший и с бокалом в руках, сначала говорит копам: "Ну... вы же выбирали нашего президента". Те ему отвечают: "А почему мы..." В ходе спора заявляет оператору: "Я хочу отс@с@ть х@й" (при этом он указывает на копа, который находится рядом).

Снимающий видео начинается потешаться вместе с полицейскими над мужчиной из-за внезапной откровенности, и тот резко поправляет:

"В українській мові "шо" - немає", - говорит человек на видео

Далее тот признается, что "любит мужчин", и делится подробностями:

"Честно, запах женщин как-то... а мужчины... я так не придумал, так природа подсказала", - откровенничает подвыпивший.

Далее он начинает хвастаться:

"Я не последний человек в этой стране. Я заместитель министра экономического развития, я советник первой леди (Елены Зеленской - Ред.) . У меня есть и деньги. Я люблю мужчин, красивых. Имею право", - говорит он.

На вопрос о том, является ли сопровождающий его мужчина его парнем, тот ответил пренебрежительно: "Он мне даст на рот, но это не мой парень. У меня есть парень", - признается подвыпивший

"Страна" идентифицировала мужчину с видео. Это Ростислав Дзундза - общественный активист. В прошлом был членом Экспертно-консультативной группы по реализации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС при Минсоцполитики.

В сети есть фотографии Дзундзы с первой леди и Владимиром Зеленским, а также с пригласительными на День независимости.

К слову, скорее всего, он пьяным шёл как раз с торжественных мероприятий на День независимости с участием Зеленского.

Кроме того, Дзундза - помощник нардепа от Слуги народа Нелли Яковлевой, главы подкомитета по гендерному равенству. Также Дзундза еще и один из учредителей "Союза католической молодежи".

Помощник нардепа от "Слуги народа" предлагал копам "отсосать х@й"
Помощник нардепа от "Слуги народа" предлагал копам "отсосать х@й"

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Теги: news, новости, Украина, Слуга_Народа, скандал, 7dniv, 7dnivinfo  
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Помощник нардепа от "Слуги народа" предлагал копам "отсосать х@й"
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В распоряжении "Страны" появилось видео, на котором подвыпивший мужчина в центре Киева, неподалеку от Кабмина, в подробностях рассказывает полицейским о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, и даже выражает желание оказать одному из полицейских сексуальные услуги.
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