Заявление в ЗАГС через "Дию" смогут подавать Украинцы

В среду, 2 сентября, Кабинет министров Украины одобрил принятие заявлений от украинцев в органы регистрации гражданского состояния через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Дия" (при условии наличия электронной подписи).

С помощью приложения можно будет и предварительно записываться на прием в ЗАГС.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства.

Таким образом, в Украине упростят процедуру подачи заявления о желании заключить брак в ЗАГС. Кроме того, можно будет проводить оплату за административные услуги через платежные системы в режиме онлайн, без предъявления квитанций.