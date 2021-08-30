Штормовое предупреждение из-за сильного ветра в Украине объявили спасатели

В четверг, 2 августа, в Украине действует штормовое предупреждение. Из-за ветра спасатели предупреждают о потенциальной опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, спасатели говорят, что ночью на севере и западе страны будет дуть сильнейший ветер. Днем непогода сохранится, порывы будут достигать 15, а местами даже 20 метров в секунду.

В связи с этим спасатели объявили в стране желтый (первый) уровень опасности.

Кроме того, как пишет ГСЧС, непогода и сильный ветер сегодня будут характерны для столичного региона.