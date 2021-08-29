Вычислять преступников с помощью системы распознавания лиц будут в Москве

В российской столице - Москве власти решили улучшить систему распознавания лиц, которую будут использовать для идентификации разыскиваемых лиц.

На модернизацию пойдет 130 миллионов рублей (около 48 млн гривен - Ред.).

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно тендеру после модернизации системы полицейские с помощью видеокамер, расположенных в городе, и нейросетей смогут:

следить за маршрутами преступников и фиксировать их предполагаемых сообщников;

находить людей, которые возвращались на места совершенных преступлений;

искать людей по различным фильтрам: по полу, возрасту, расовой принадлежности, наличию очков, бороды, маски, головного убора и силуэту;

отслеживать маршрут определенного человека на заданном участке.

Также в электронном документе сказано, что исполнитель должен создать мобильное приложение для операционных систем iOS и Android, через которое полицейские смогут подключаться к системе распознавания лиц со смартфоном и планшетов.

Подрядчика планируют выбрать через месяц - 1 октября, на выполнение этой работы у него будет 55 дней.