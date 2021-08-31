Третий день визита в США Зеленский проведет в Калифорнии

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее встретился с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме, уже улетел из Вашингтона в Калифорнию.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Третий день своего визита в Штаты Зеленский проведет в Калифорнии, где ранее ни один украинский президент еще не бывал.

Так, сначала глава украинского государства встретится с главой Apple Тимом Куком и инвесторами из Кремниевой долины. Кроме того, Зеленский должен выступить в Стенфордском университете. Отдельно президент пообщается с украинскими предпринимателями и специалистами, которые работают в Кремниевой долине. Владимир Зеленский планирует ознакомиться с работой нацгвардии Калифорнии.

В честь визита украинского президента мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага.